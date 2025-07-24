Galatasaray 2025-26 Sezonu Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, 2025-26 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, dar ve geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Alman futbolcu Leroy Sane, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Galatasaray, yarınki idmanla hazırlıklarını sürdürecek.