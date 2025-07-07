Galatasaray, 2025-2026 Sezonuna Hazırlıklarını Sürdürüyor
Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlarla 2025-2026 sezonu hazırlıklarını devam ettirdi. Antrenmanlar laktat testi ve pas çalışmalarıyla tamamlandı.
Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanlarla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşen sabah idmanı laktat testi ve topa sahip olma çalışmasıyla gerçekleşti. Topla ısınmayla başlayan akşam idmanı ise, dört grup halinde 5'e 1 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktörümüz Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 12.30 ve 18.30'da yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor