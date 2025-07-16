Galatasaray, 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sabah ve akşam antrenmanları gerçekleştirerek çalışmalara devam etti.

Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanlarla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sabah idmanında salonda kuvvet çalışması ve sahada koşu çalışması gerçekleştirildi. Topla ısınmayla başlayan akşam idmanı, iki grup halinde pas ve hücum çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, iki grup halinde topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 10.00'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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