Galatasaray 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarını Sürdürüyor

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Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde milli takımlarından dönen futbolcularla antrenman yaparak 2025-2026 sezonu hazırlıklarına devam ediyor.

Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda milli takımlarından dönen futbolcular, salonda kuvvet çalışmasının ardından sahada koşu çalışması gerçekleştirdi.

Galatasaray, 15 Temmuz Salı günü yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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