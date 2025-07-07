Galatasaray, 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarını Çift İdmanla Sürdürüyor

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Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Kemerburgaz Tesisleri'nde çift idmanla sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanlarda laktat testi ve çeşitli pas çalışmaları yapıldı.

Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sabah idmanında laktat testi ve topa sahip olma çalışması gerçekleştirildi.

Akşam antrenmanı ise topla ısınmayla başladı. İdman, dört grup halinde 5'e 1 pas çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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