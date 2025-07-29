Galatasaray 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 10'a 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 12.30 ve 18.00'da yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL