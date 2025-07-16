Galatasaray 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor

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Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıkları çerçevesinde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde çift antrenman ile çalışmalarına devam ediyor. Futbolcular kuvvet, koşu ve toplu oyun çalışmalarında bulunuyor.

Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına devam etti.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde kamp yapan sarı-kırmızılı ekip, çalışmalarını çift antrenmanla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, sabah idmanında salonda kuvvet ve sahada koşu çalışması gerçekleştirdi. Akşam antrenmanı ise topla ısınmayla başladı. İki grup halinde pas ve hücum çalışmasıyla devam eden idman, iki grup halinde topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın sabah yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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