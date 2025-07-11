Galatasaray, 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor

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Galatasaray Futbol Takımı, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde çift idman gerçekleştirerek 2025-2026 sezonu hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanlar, milli takımdan dönen futbolcuların katılımıyla güç ve koşu çalışmaları ile başladı. Takım, yarın Ümraniyespor ile hazırlık maçı yapacak.

Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sabah idmanında milli takımdan dönen futbolcular, salonda kuvvet ve sahada da koşu çalışması gerçekleştirdi.

Bütün futbolcuların katıldığı akşam antrenmanı ise topla ısınmayla başladı. Topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel organizasyonlarla sona erdi.

Galatasaray, yarın sabah yapacağı idmanın ardından saat 21.30'da Ümraniyespor'la hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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