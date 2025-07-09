Galatasaray 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla tamamlandı.

Bugün kampa katılan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, planlanan program dahilinde fizyoterapistler eşliğinde saha ve salonda çalıştı.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 12.30 ve 18.30'da yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL