Galatasaray 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor
Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını antrenmanlarla sürdürüyor. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, dinamik ısınmanın ardından pas çalışması yapıldı ve çift kale maçla sona erdi. Arjantinli futbolcu Mauro Icardi de kampa katılarak çalışmalara başladı.
Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla tamamlandı.
Bugün kampa katılan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, planlanan program dahilinde fizyoterapistler eşliğinde saha ve salonda çalıştı.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 12.30 ve 18.30'da yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor