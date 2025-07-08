Galatasaray 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenman yaparak sürdürdü. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen sabah idmanında kuvvet ve koşu çalışmaları gerçekleştirildi. Akşam idmanı ise topa sahip olma ve şut çalışmaları ile devam etti.

Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen sabah idmanı salonda kuvvet çalışması ve sahada koşu çalışmasıyla gerçekleşti. Topla ısınmayla başlayan akşam idmanı ise, iki grup halinde topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 10.00'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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