Galatasaray 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor

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Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü. Sabah kuvvet ve koşu çalışmaları, akşam ise topla yapılan antrenmanlar gerçekleştirildi.

Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sabah idmanında salonda kuvvet programı, sahada da koşu çalışması gerçekleştirildi.

Akşam idmanı ise topla ısınmayla başladı. İki grup halinde topa sahip olma organizasyonlarıyla devam eden antrenman, orta ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı idmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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