Galatasaray 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında yapılan antrenmanlarla çalışmalarını sürdürüyor. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde laktat testi ve pas çalışmaları gerçekleştirildi.

GALATASARAY, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanlarla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sabah antrenmanı laktat testi ve topa sahip olma çalışmasıyla gerçekleşti. Topla ısınmayla başlayan akşam antrenmanı, dört grup halinde 5'e 1 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 12.30 ve 18.30'da yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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