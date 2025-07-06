Galatasaray, 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray, 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Galatasaray Futbol Takımı, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla 2025-2026 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman, koşu çalışması ve pas çalışmalarıyla devam etti.

GALATASARAY Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Koşu çalışmasıyla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, iki grup halinde topa sahip olma çalışmasının ardından üç takımlı varyasyonlu oyunla sona erdi.

Galatasaray Futbol Takımı, yarın saat 09.15 ve 17.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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