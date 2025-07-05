Galatasaray, 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Çift İdmanla Devam Ediyor

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Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk önderliğinde çift idmanla devam etti. Sabah kuvvet ve koşu çalışması, akşam ise topla ısınma ile başlayan antrenmanda pas çalışması ve bitiricilik uygulamaları yapıldı.

Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına çift idmanla devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sabah idmanında kuvvet ve koşu çalışması gerçekleştirildi.

Akşam antrenmanı ise topla ısınmayla başladı. İdman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasının ardından geniş alanda topa sahip olma organizasyonuyla devam etti.

İdman, dar alanda bitiricilik çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı idmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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