Galatasaray, 2024-2025 sezonu hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanla 2024-2025 sezonu hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman laktat testi, pas çalışması ve çift kale maçla tamamlandı.
Galatasaray, 2024-2025 sezonu hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Gruplar halinde laktat testiyle başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızlılar, yarın saat 09.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL