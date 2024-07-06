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Galatasaray, 2024-2025 sezonu hazırlıklarını sürdürdü

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Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanla 2024-2025 sezonu hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman laktat testi, pas çalışması ve çift kale maçla tamamlandı.

Galatasaray, 2024-2025 sezonu hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Gruplar halinde laktat testiyle başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızlılar, yarın saat 09.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Florya Metin Oktay Tesisleri Galatasaray Spor Güncel Haberler

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