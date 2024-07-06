Galatasaray, 2024-2025 sezonu hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanla 2024-2025 sezonu hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman laktat testi ve pas çalışmasıyla devam etti.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman gruplar halinde laktat testiyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 09.30'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.