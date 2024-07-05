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Galatasaray, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına devam ediyor

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Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Sabah salonda kuvvet ve sahada koşu çalışması yapılırken, ikinci antrenman dar alan ve geniş alanda topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Sabah salonda kuvvet ve sahada koşu çalışması yapılırken günün ikinci antrenmanı dinamik ısınmayla başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, iki grup halinde dar alan ve geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından koşu çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 09.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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