Galatasaray, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına devam ediyor
Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde antrenmanlarını sürdürdü. Sabah salonda kuvvet ve sahada koşu çalışması yapıldı. İkinci antrenman ise dar alan ve geniş alanda topa sahip olma çalışmasıyla devam etti.
Galatasaray, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde sabah salonda kuvvet ve sahada koşu çalışması yapılırken günün ikinci antrenmanı dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde dar alan ve geniş alanda topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idman, koşu çalışmasıyla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 12.00 ve 17.30'da yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL