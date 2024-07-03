Galatasaray, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yaparak yeni sezon hazırlıklarına başladı.
Galatasaray, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasının ardından topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 12.00 ve 17.30'da yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL