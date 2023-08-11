Galatasaray, 2023-2024 sezonuna güçlü kadro ile girecek

Şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonuna kadrosunu güçlendirerek girecek. Geçen sezonu zirvede tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'da da başarı hedefliyor. Kadroda yapılan güçlendirmelerle hedeflerine ulaşmayı amaçlayan Galatasaray, sol bek ve orta saha gibi sorunlu bölgeleri çözdü.

Şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonuna kadrosunu güçlendirerek girecek.

Ligde geçen sezonu 88 puanla zirvede tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezona hem Süper Lig hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarı parolasıyla girdi.

Yönetim ve teknik ekibin her fırsatta Avrupa'da başarı hedeflediklerini dile getirdiği Galatasaray'da geçen sezonki kadro çok büyük oranda korundu.

İdeal 11'de olmamasına rağmen şampiyonlukta katkısı bulunan Bafetimbi Gomis, Juan Mata, Samuel Adekugbe, Emre Taşdemir gibi isimlerle yola devam etmeyen Galatasaray, şampiyonlukta öne çıkan oyunculardan kiralık sözleşmesi sona eren Milot Rashica'yı da yeniden kadrosuna katmaya çalışıyor. Sarı-kırmızılı ekibin ideal 11'inden sadece Rashica şu anda kadroda yer almıyor.

Galatasaray, sezona damga vuran Arjantinli Mauro Icardi'nin bonservisini alarak takımın hücum gücünü korudu. "Cimbom" Icardi'nin yanı sıra Wilfried Zaha, Halil Dervişoğlu, Cedric Bakambu ve Tete ile hücum alternatiflerini çoğalttı.

Sezon boyunca sol bekte sorun yaşayan Galatasaray, İspanyol oyuncu Angelino'yu da alarak bu sorunu çözdü. Sarı-kırmızılılar, mevcut yapısını koruduğu orta sahaya Kerem Demirbay'ı alarak alternatiflerini artırdı.

Genelde Fernando Muslera'nın arkasında yedek bekleyen Okan Kocuk'un ayrılmasıyla sayısal olarak azalan bu bölgeye tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç'i alan Galatasaray, hem bu sayıyı tamamladı hem de yerli oyuncu kuralında elini rahatlattı.