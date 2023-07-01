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Galatasaray, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Galatasaray, Okan Buruk yönetimindeki antrenmanla 2023-2024 sezonu hazırlıklarını sürdürdü. İdman, dinamik ısınma, kuvvet çalışması ve pas çalışmalarıyla gerçekleştirildi.

p> Galatasaray, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, kuvvet çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasının ardından topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 10.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Okan Buruk Spor Haberler

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