Galatasaray, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını sürdürdü
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Galatasaray, Okan Buruk yönetimindeki antrenmanla 2023-2024 sezonu hazırlıklarını sürdürdü. İdman, dinamik ısınma, kuvvet çalışması ve pas çalışmalarıyla gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, kuvvet çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasının ardından topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi.Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 10.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor