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Galatasaray, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Galatasaray, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dar alanda oyunun ardından ardından çift kale maçla sona erdi. Antrenmanın başında futbolcuların bir bölümüne laktat testi uygulandı. Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

p> Galatasaray, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dar alanda oyunun ardından ardından çift kale maçla sona erdi.

Antrenmanın başında futbolcuların bir bölümüne laktat testi uygulandı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Okan Buruk Spor Haberler

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