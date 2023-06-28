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Galatasaray, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanla 2023-2024 sezonu hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda dinamik ısınma, koşu ve pas oyunu yapıldı. İdman, dört takımlı turnuva ile sona erdi.

Galatasaray, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmanın ardından koşu ve iki grup halinde 8'e 2 pas oyunuyla sürdü.

İdman, topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın sabah yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

Florya Metin Oktay Tesisleri Galatasaray Okan Buruk Spor Haberler

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