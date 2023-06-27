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Galatasaray 2023-2024 Sezonu Hazırlıklarına Başladı

Galatasaray 2023-2024 Sezonu Hazırlıklarına Başladı

Spor Haberleri

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde 2023-2024 sezonu hazırlıklarına dinamik ısınma, koşu çalışması ve pas oyunuyla başladı.

p> Galatasaray, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu çalışması ve iki grup halinde 8'e 2 pas oyunuyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Okan Buruk Spor Haberler

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