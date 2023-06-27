Galatasaray 2023-2024 Sezonu Hazırlıklarına Başladı

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde 2023-2024 sezonu hazırlıklarına dinamik ısınma, koşu çalışması ve pas oyunuyla başladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu çalışması ve iki grup halinde 8'e 2 pas oyunuyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi.