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Galatasaray 2023-2024 Sezonu Hazırlıklarına Başladı

Galatasaray 2023-2024 Sezonu Hazırlıklarına Başladı

Spor Haberleri

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yaparak yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Galatasaray, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmanın ardından koşu ve iki grup halinde 8'e 2 pas oyunuyla sürdü. İdman, topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

Florya Metin Oktay Tesisleri Galatasaray Okan Buruk Spor Haberler

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