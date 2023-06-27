Galatasaray 2023-2024 Sezonu Hazırlıklarına Başladı
Spor Haberleri
Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yaparak yeni sezon hazırlıklarına başladı.
Galatasaray, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmanın ardından koşu ve iki grup halinde 8'e 2 pas oyunuyla sürdü. İdman, topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor