Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray 117 yaşında

Spor Haberleri

Galatasaray 117 yaşında

Galatasaray Spor Kulübü, kuruluşunun 117. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Galatasaray Spor Kulübü, kuruluşunun 117. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Galatasaray Spor Kulübü, 117. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bir sınıftan bir şehre, bir şehirden bir ülkeye, bir ülkeden de dünyaca saygın bir markaya. Galatasaray Spor Kulübü, Ali Sami Yen ve arkadaşlarının belirlediği değerlerin izinde başarı için çalışıyor, kazanmak için yarışıyor. Tam 117 yıldır! Yaşasın Galatasaray." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Spor Kulübü Galatasaray Spor Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title