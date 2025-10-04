Galatasaray, 10 kişi kaldığı derbide Beşiktaş'tan 1 puan aldı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kalarak bu sezon ilk kez puan kaybetti.

RAMS Park'ta tamamen dolu tribünler önünde yapılan derbi tempolu başladı. Müsabakanın başında duran toplar ve geçiş oyunlarıyla etkili olan siyah-beyazlı ekip, 12. dakikada Tammy Abraham'ın golüyle 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra Galatasaray, oyunun hakimiyetini tamamen ele aldı. Kendi yarı alanında bekleyen ve geçiş oyunundan pozisyon arayan Beşiktaş karşısında 34. dakikada Davinson Sanchez'in atılmasıyla bir kişi eksilen sarı-kırmızılı ekip, devreye 1-0 geride girdi.

Bir kişi eksik oynamasına rağmen ikinci yarıya baskılı başlayan ev sahibi ekip, İlkay Gündoğan'ın 55. dakikada bulduğu golle 1-1 eşitliği sağladı. Bu golün ardından siyah-beyazlılar, topa daha fazla sahip olmaya başladı. Yediği baskıyı gol yemeden atlatan sarı-kırmızılı ekip, hücumda ise istediği pozisyonları bulamadı. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Sezona 7'de 7 yaparak başlayan Galatasaray, birçok olumsuzluk yaşadığı derbiden 1 puan çıkarmayı başardı. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ilk kez puan kaybederken puanını 22'ye çıkardı.

İlkay Gündoğan, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü attı

Yıldız orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, Galatasaray kariyerinde ilk kez gol sevinci yaşadı.

Uzun yıllar Avrupa'nın üst düzey takımlarında top koşturan 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezon başında taraftarı olduğu sarı-kırmızılı ekibe transfer oldu.

Galatasaray'da 2 UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında forma giyen İlkay, 4. Süper Lig müsabakasına Beşiktaş derbisiyle çıktı. Geride kalan 5 karşılaşmada skor katkısı veremeyen İlkay Gündoğan, derbinin 55. dakikasında 1-1 beraberliği sağlayan golü kaydetti.

Singo sakatlandı

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, sakatlanarak oyundan çıktı.

Mücadelenin 19. dakikasında savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Singo, sol arka üst adalesinde sorun yaşadı. Bir süre kendisini deneyen 24 yaşındaki futbolcu, 26. dakikada yerini Roland Sallai'ye bıraktı.

Galatasaray, yaklaşık bir saat bir kişi eksik oynadı

Sarı-kırmızılı takımda tecrübeli savunma oyuncusu Davinson Sanchez, kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı.

Hakem Yasin Kol, müsabakanın 34. dakikasında gelişen ani Beşiktaş atağında Rafa Silva'yı engellemek isteyen Sanchez'i faul yaparak bariz gol şansını önlediği gerekçesiyle oyundan attı. Galatasaray, mücadelenin yaklaşık bir saatlik bölümünde bir kişi eksik mücadele etti.

Yasin Kol, geçen sezon Galatasaray'ın ligde tek yenilgisini yaşadığı Beşiktaş derbisinin 36. dakikasında da Przemyslaw Frankowski'yi ihraç etmişti.

Rekabetteki son 6 derbide 6 kırmızı kart çıktı

Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılan son 6 maçın 5'inde 6 futbolcu kırmızı kart gördü.

İki ekip arasında 5'i Süper Lig, 1'i ise Turkcell Süper Kupa müsabakası olmak üzere son 6 derbide iki ekipten üçer futbolcu oyundan atıldı.

Önceki 5 derbide sarı-kırmızılı ekipten Przemyslaw Frankowski ve Victor Nelsson, siyah-beyazlı takımdan ise Semih Kılıçsoy, Omar Colley ve Mert Günok kırmızı kart gördü. Bugün ise Davinson Sanchez, kırmızı kart görerek takımını yalnız bıraktı.

Süper Lig'de 15 maç sonra puan kaybetti

Sarı-kırmızılı ekibin Trendyol Süper Lig'deki 15 maçlık kazanma serisi sona erdi.

Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 15 karşılaşmayı kazandı. "Cimbom" söz konusu derbinin ardından yine bir Beşiktaş müsabakasında puan kaybederek kazanma serisini sürdüremedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte rakiplerinin ağlarını 42 kez sarsarken sadece 5 gol yedi.

Galatasaray, ligde 15 maç sonra ilk kez geri düştü

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 15 maç aradan sonra ilk kez skor olarak geri düştü.

Ligde son olarak geçen sezonun 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde 1-0 geri düşen Galatasaray, sonrasındaki 15 müsabakada sadece 4 gol yedi. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte gol yediği 4 müsabakanın hiçbirinde skor üstünlüğünü rakibine vermedi.

Sahasındaki son 29 resmi maçta bileği bükülmedi

Galatasaray, iç sahada yaptığı son 29 resmi müsabakada yenilmedi.

RAMS Park'taki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında taraftarı önünde 29. resmi müsabakasına çıktı.

"Cimbom" bu süreçte 22'si Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi ve 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 29 resmi müsabakada 21 galibiyet alırken, 8. beraberliğini yaşadı.

İç sahada son 22 lig maçında mağlup olmadı

Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 22 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisini 1-0 kaybeden Galatasaray, geçen sezondan itibaren ise RAMS Park'ta çıktığı 22 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 18 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı son 22 iç saha maçında 56 kez rakip fileleri havalandırırken 18 golü kalesinde gördü.

Beşiktaş filelerini 500. kez havalandırdı

Galatasaray, Beşiktaş ile girdiği tarihi rekabette 500. golünü attı.

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, 359. maç geride kaldı. Tarihi rekabetteki 128 maçı sarı-kırmızılılar, 116 karşılaşmayı ise siyah-beyazlılar kazandı. 115 derbi ise beraberlikle sonuçlandı.

Bugünkü derbiye kadar Galatasaray 499 gol atarken Beşiktaş 472 kez fileleri havalandırdı. İlkay Gündoğan'ın 1-1 beraberliği sağlayan golü, tarihi rekabette sarı-kırmızılı ekibin kaydettiği 500. gol olarak kayıtlara geçti.

Beşiktaş'ı konuk ettiği son 9 derbide yenilmedi

Galatasaray, iç sahada Beşiktaş ile yaptığı son 9 derbide 7 galibiyet, 2 beraberlik yaşarken hiç mağlup olmadı.

Sarı-kırmızılı takım, siyah-beyazlılara karşı ligdeki son iç saha yenilgisini 2016-2017 sezonunun 22. haftasındaki derbide 1-0'lık skorla yaşadı. Galatasaray, sonrasındaki 9 derbide rakibine 3 puan vermedi.

Söz konusu süreçte 7 galibiyet alan "Cimbom" 2. kez berabere kaldı.

Seyrantepe'de 16 derbide 3. beraberlik

Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş ile 2011'de hizmete giren Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki maçlarda elde ettiği iyi sonuçlarla dikkati çekiyor.

Galatasaray, 15 Ocak 2011 tarihinde Hollanda ekibi Ajax ile oynanan özel maçla açılan Seyrantepe'deki yeni stadında siyah-beyazlı rakibini 16. kez konuk etti. Geride kalan 15 derbinin 11'ini Galatasaray kazanırken, 2'sinde Beşiktaş galip geldi. Söz konusu süreçte 3. kez bir derbi beraberlikle sona erdi.