Galatasaray 1-0 Sivasspor: İlk Yarı

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

- Spor Toto Süper Lig: Galatasaray : 1 - Sivasspor : 0 (İlk yarı)

İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada Kerem'in ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topa sahip olan Icardi'nin kaleye sokulup, kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

30. dakikada ceza sahası dışından Rashica'nın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.

37. dakikada Alaaddin Okumuş, kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına ortasını yaptı. Kale önünde Appindangoye'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

Stat: Nef

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx

Galatasaray: Muslera xx, Boey xx, Nelsson xx, Abulkerim Bardakcı xx, Kazımcan Karataş xx, Torreira xx, Oliveira xx, Rashica xx, Kerem Aktürkoğlu xx, Mertens xx, Icardi xxx

Yedekler: Okan Kocuk, Dubois, Kaan Ayhan, Adekugbe, Midtsjo, Berkan Kutlu, Mata, Gomis, Yusuf Demir, Barış Alper Yılmaz

Teknik Direktör: Okan Buruk

Sivasspor: Ali Şaşal Vural xx, Alaaddin Okumuş xx, Appindangoye xx, Caner Osmanpaşa xx, Camara xx, Hakan Arslan xx, Cofie xx, Robin Yalçın xx, N'jie xx, Gradel xx, Caicedo xx

Yedekler: Emre Satılmış, Muammer Yıldırım, Uğur Çiftçi, Keita, Charisis, Emre Gökay, Mehmet Albayrak, Saiz, Ahmed Musa, James

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gol: Icardi (dk. 13) (Galatasaray)

Sarı kart: Robin Yalçın (Sivasspor)