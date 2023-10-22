Gael Monfils İsveç Açık'ta şampiyon oldu
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Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 250 serisi turnuvası İsveç Açık'ta Gael Monfils, Pavel Kotov'u yenerek şampiyonluğa ulaştı. Monfils, İsveç Açık'ta tarihinin en yaşlı şampiyonu oldu ve sezonun ilk şampiyonluğunu kazandı.
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 250 serisi turnuvası İsveç Açık'ta Fransız tenisçi Gael Monfils şampiyonluğa ulaştı.
Stockholm'deki turnuvanın finalinde Monfils, Pavel Kotov'u 4-6, 7-6, 6-3'lük setlerle yendi.
37 yaşındaki Fransız raket Monfils, İsveç Açık'ta tarihinin en yaşlı şampiyonu oldu ve Stockholm'de sezonun ilk şampiyonluğunu kazandı.
Kaynak: AA / Spor