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Gael Monfils İsveç Açık'ta şampiyon oldu

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 250 serisi turnuvası İsveç Açık'ta Gael Monfils, Pavel Kotov'u yenerek şampiyonluğa ulaştı. Monfils, İsveç Açık'ta tarihinin en yaşlı şampiyonu oldu ve sezonun ilk şampiyonluğunu kazandı.