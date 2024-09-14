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Gabriel Sara: Transfer Ücretim Üzerimde Baskı Oluşturmuyor

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Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, transfer ücretinin kendisinde baskı yaratmadığını ve futbolu sevdiği için burada bulunduğunu ifade etti.

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, 5-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Transfer ücretim, üzerimde baskı oluşturmuyor. Burada olma sebebim futbolu seviyor olmak. İşime odaklanırsam her şey yolunda gidecek" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup ettiği maçın ardından sarı-kırmızılıların Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kendisini çok iyi hissettiğini söyleyen Sara, "Ben kendimi her pozisyonda rahat hissediyorum. Takıma en çok nerde yardımım dokunacaksa orada oynarım. Atmosfer harikaydı, taraftarlar harikaydı. Bana hissettirdikleri bu duygulara karşılık vermek istiyorum" diye konuştu.

"Goller önemli ama en önemlisi takıma yardımcı olabilmek"

Fenerbahçe maçından önce Gaziantep FK maçına odaklandıklarını ve takıma yardımcı olabilmenin önemine dair konuşan 25 yaşındaki orta saha, "Norwich City'de sezon başında 6 numara başlamıştım, uzun paslarla takımıma yardımcı olabilmiştim. Sezonu ise sağ kanatta bitirdim. Goller önemli ama en önemlisi takımıma yardımcı olabilmek" ifadelerini kullandı.

"Transfer ücretim üzerimde baskı oluşturmuyor"

Galatasaray tarihinin en pahalı transferi olmasının üzerinde baskı oluşturmadığını ve Victor Osimhen'in de inanılmaz bir oyuncu olduğunu söyleyen Gabriel Sara, "Osimhen özel bir oyuncu. Herkes onun hikayesini biliyor, onun kadar özel oyuncuyla oynayınca her şey kolaylaşıyor. Transfer ücretim üzerimde baskı oluşturmuyor. Burada olma sebebim futbolu seviyor olmak. İşime odaklanırsam eğer her şey yoluna girecek" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Rizespor Futbol Finans Spor

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