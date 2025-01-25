Gabriel Sara, Sakatlıktan Dönerek Konyaspor Maçında Görev Aldı

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara, sakatlığının ardından Konyaspor mücadelesiyle 3 maç sonra görev aldı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray sahasında Konyaspor ile karşılaştı. Başakşehir ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde sakatlanan sarı-kırmızılıların Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, tedavisinin ardından bu müsabakada 21 kişilik kadroda yer aldı. Müsabakanın 80. dakikasında Yunus Akgün'ün yerine oyuna giren Sara, böylece 3 maç sonra formasına kavuştu.

25 yaşındaki futbolcu, ligdeki Başakşehir ve Hatayspor ile UEFA Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Kiev müsabakalarında sakatlığından dolayı oynayamamıştı. - İSTANBUL