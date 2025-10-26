Haberler

Gabriel Sara, Göztepe'ye Karşı İlk Gol Sevinci Yaşadı

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, Göztepe ile oynanan maçta 63. dakikada attığı golle bu sezonki ilk golünü kaydetti. Maç sonunda Galatasaray, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, Göztepe karşısında bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe ile oynarken, sarı-kırmızılıların 2. golü Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara'dan geldi. Mücadelenin 63. dakikasında Yunus Akgün'ün pasında topla buluşan Sara, ceza yayının sağ tarafından yerden uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Bu sezon Süper Lig'de 10, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 olmak üzere toplam 13 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu ilk golünü kaydetti.

Maça 11'de başlayan Gabriel Sara, 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
