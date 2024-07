Beşiktaş'ın yeni transferi Gabriel Paulista: Başarı için yüzde yüz hırsla savaşacağım

Beşiktaş'ın yeni transferi Gabriel Paulista, siyah-beyazlı camianın hak ettiği yerlere gelmesi için çaba sarf edeceğini dile getirerek, "Başarı için yüzde yüz hırsla savaşacağım" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da yaptığı kampla sürdüren Beşiktaş'ta kadroya yeni dahil edilen Gabriel Paulista bir basın toplantısı düzenledi. Adaptasyon konusunda sıkıntı yaşamadığını vurgulayan Paulista, "Burada olduğum için kendimi çok iyi hissediyorum. Çok mutluyum. Günlerim çok iyi geçiyor. Adaptasyon sürecim devam ediyor. İstanbul çok güzel bir şehir. Biraz da Brezilya'daki doğduğum şehir Sao Paulo'ya benziyor. Çok kalabalık. Trafik var. Bu yüzden de adaptasyonumun çok kolay olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

" Beşiktaş'ın hak ettiği yerlere gelmesi için çaba sarf etmek istiyorum"

Camida kendisinden beklenenlerin farkında olduğunu dile getiren tecrübeli stoper, " Beşiktaş'ın büyüklüğünü anlatmaya gerek yok. Burada bu büyüklüğü hissediyorum. Hak ettiği şekilde başarılar kazanması için elimizden geleni yapacağız. Ben kendi hikayemi yazmak istiyorum. Başarılı bir hikaye yazmak istiyorum. Bunun içinde her gün her zaman adım adım çok çalışıp Beşiktaş'ın hak ettiği yerlere gelmesi için kupalar kazanması için çaba sarf etmek istiyorum. Kariyerim boyunca çok çalışan bir oyuncu oldum. Hep büyük takımlarda oynadım. Yine büyük bir takım olan Beşiktaş'ta oynuyorum. O yüzden çok müteşekkirim. Baskı her zaman vardır. Beşiktaş gibi büyük Camialarda başarı için baskı vardır. Bu da çok normaldir. Olması gereken bir şey. Özellikle yeni gelen oyunculara, benim gibi tecrübeli oyunculara, iyi kariyerli oyunculara bu baskı biraz daha fazla olabilir. O yüzden beklentilerin farkındayım. Ben her maç kalitemi, tecrübemi göstermek istiyorum. Takımın daha iyi yerlerde olması için bunu göstermek istiyorum. Beşiktaş başarı için şampiyonluk için mücadele etmesi gereken bir takım. Bu açıdan da her zaman buna odaklanarak bu sene kendi tecrübelerimi, özellikle kazanma ruhumu sahada ve saha dışında yansıtmak istiyorum. Ben de bu beklentilere elimden geldiği kadar çalışarak karşılık vereceğim" şeklinde konuştu.

"Kazanma ruhumu sahada ve saha dışında göstermek istiyorum"

Saha içi ve saha dışında liderlik özelliğini göstermek istediğini vurgulayan Paulista, "Bir futbolcunun kendini anlatması çok zor. Bireysel olarak hep kendimi geliştirdiğimi söyleyebilirim. Genç oyunculara tecrübelerimi aktarıyorum. Ben gençken benden büyük oyunculardan da onların tecrübelerini alıyordum. Saha içinde ve saha dışında lider bir oyuncu olduğumu söyleyebilirim. Bunu da burada göstermek istiyorum. Önümüzde uzun bir sezon var. Kısa sürede adapte olup taraftarlara, bizi takip edenlere, sahadaki bir kaptan rolü gibi liderliği göstermek istiyorum. Kariyerim boyunca bunu hep yaptım" ifadelerini kullandı.

"Taraftarlar kazanma isteğimi, hırsımı ve tutkumu her zaman görecekler"

Saha içerisindeki hırsını her zaman yansıtacağını söyleyen Gabriel Paulista, "Öncelikle Beşiktaş'ta yeni bir hikaye yazmak istiyorum. Valencia'da yıllarca oynadım. Bu ruhu gösterdim. Futbolda takımlar lig boyunca iyi ya da kötü oynayabilirler. Çok doğal biçimde iyi de oynayacağız kötü de oynayacağız. Bunlar futbolun doğasında var. Fakat ben takım için bunu söyleyebilirim. Ama kendim için taraftarlara şunu söyleyebilirim. Asla sahada isteğini kaybeden bir oyuncu görmeyecekler. Bundan yüzde yüz emin olabilirler. Kazanma isteğini, hırsını ve tutkusunu her zaman görecekler. Ben her zaman kariyerim boyunca oynadığım kulüplerde bunu gösterdim. Ailemden de bunu öğrendim. Kendi arkadaşlarını, kendi grubunu, kendi mahallesini korumayı, onların bir parçası olmayı ve orası için savaşmayı öğrendim. Bunu da kariyerim boyunca yanında taşıyan bir oyuncuyum. Başarı için yüzde yüz hırsla savaşacağımı söylemek istiyorum" açıklamalarında bulundu.

"Oyuncu grubu içinde iyi bir birliktelik gördüm"

Takım içerisindeki istekli görüntüden memnun olduğunu dile getiren tedrübeli savunmacı, "Teknik Direktörümüz Giovanni van Bronckhorst futboldaki başarılarına devam eden bir hoca. Burada onunla beraber büyük başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum. Onunla iyi bir bağ kuracağımıza inanıyorum. Buraya geldiğim ilk günden itibaren burada iyi bir dayanışma gördüm. Oyuncu grubu içinde iyi bir birliktelik gördüm. Herkes birbirine yardım ediyor. Kültür ve dil farklılıkları olsa da bence grup gayet iyi. Bunu da yapmak zorundayız. Birlik olmalıyız. Kollektif olarak beraber olmalıyız. Saha içinde buna ihtiyacımız olacak. Takım olarak, sahada 11 kişi olarak işleri çözeceğiz. O yüzden iyiye giden bir grup görüyorum burada. Herkes birbirine yardım ediyor" dedi.

Son olarak taraftarlara da seslenen Brezilyalı stoper, "Taraftarlarımıza şunu söylemek istiyorum. Burada iyiye giden gelişen bir oyuncu grubu var. Rafa geldi, ben geldim. Yeni oyuncular gelecek. Burada olan oyuncular hepimiz çok iyiyiz. Sahada bitmeyen bir kazanma isteği görecekler. Bunun sözünü veriyorum taraftarlarımıza. Kaybetmeyi asla kabullenmeyen, kazanmak için savaşan, tarihinde de hep böyle olan şampiyonluklar kazanan Beşiktaş'ı onlara izleteceğiz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL