Futsalın yıldızları final bileti için sahaya çıkıyor

Okul Sporları Futsal Yıldızlar Yarı Final Müsabakaları 24-27 Mayıs tarihlerinde Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak. Hasan Güngör ve Kınıklı Spor Salonunda oynanacak maçlara 16 takımdan 224 sporcu katılacak.

Denizli'nin ev sahipliğinde yapılan spor organizasyonları ardı ardına devam ediyor. Okul Sporları 2022-2023 Sezonu faaliyet programı çerçevesinde Futsal Yıldızlar Yarı Finalleri 24-27 Mayıs 2023 tarihlerinde Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak.

Hasan Güngör Spor Salonu ile Kınıklı Spor Salonunda oynanacak maçlara 16 takımdan 224 sporcu katılacak. Gruplarını ilk sırada bitirecek takımlar Türkiye Finallerine katılmaya hak kazanacak. Yarışmalara ev sahipliği yapacak Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, yarı finaller için Denizli'ye gelecek tüm takımlara başarılar diledi. - DENİZLİ