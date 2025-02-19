TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı! İfadeye götürülüyor

TÜSİAD Başkanı'na soruşturma! Polis eşliğinde ifadeye götürülüyor
İstanbul'da yarın okullar tatil edildi

Valilik beklenen haberi verdi! İstanbul'da eğitime kar engeli
CHP Kurultayı'nın iptali davasında karar

CHP Kurultayı'nın iptali davasında karar
Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle

Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle

Futsalda şampiyonlar belli oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DÜZCE(İHA) – Düzce'de yapılan okul sporları yıldızlar futsal grup müsabakalarına toplam 20 takım katıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de yapılan okul sporları yıldızlar futsal grup müsabakalarına toplam 20 takım katıldı.

Düzce'de 14-16 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen müsabakalar Yıldız Kızlarda Cumayeri Spor Salonu Yıldız Erkeklerde ise Bahçeşehir Spor Salonunda gerçekleştirildi. Okul Sporları Yıldızlar Futsal Grup müsabakalarına Kızlarda 11 takım ve Erkeklerde 9 takım olmak üzere toplam 20 takım ve 220 sporcu katıldı. Müsabakalar sonunda Yıldız Kızlarda Sultangazi Piri Reis Ortaokulu, Ayşe Eda Özdemir Ortaokulu ve Kavaklı Şehit Onbaşı Adem Başoğlu Ortaokulu grup birincileri olurken Erkeklerde ise Hamdi Çalış Ortaokulu, Tuzla Emlak Konut Cemil Meriç Ortaokulu ve Petkim Ortaokulu grup birincileri oldular.

Dereceye giren takımlara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

CHP Kurultayı'nın iptali davasında karar
img

Petek Dinçöz, acı haberi ağlayarak verdi
img

İsrail gece yarısı ülkenin başkentini savaş uçaklarıyla vurdu
TFF'nin yabancı kararına eski Türk hakemden isyan

TFF'nin yabancı kararına Türk hakemden isyan
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Şeyma Subaşı, kazancını nereye yatırdığını açıkladı

Şeyma Subaşı, kazancını nereye yatırdığını açıkladı
Erdoğan'ın yanıtsız bıraktığı İmamoğlu sorusu

Koridorda mikrofon uzattılar: İmamoğlu ile yarışmaya ne dersiniz?
Edirne'de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
İstanbul'da vorteks radara yansıdı! Kuvvetli kar yağışı geliyor

İstanbul'da vorteks radara yansıdı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.