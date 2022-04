Futsalda dünya üçüncüsü 'özel sporcular' başarının gururunu yaşıyor

AYDIN (AA) - Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, dünya üçüncüsü olan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'yla tüm Türkiye'nin gurur duyduğunu söyledi.

Başkan Birol Aydın, milli takım sporcuları ve teknik heyetiyle AA Spor Sohbetleri'nin konuğu oldu.

Peru'da düzenlenen 2022 Futsal Down Sendromlular Dünya Kupası'nda üçüncü olan milli takımın başarısının önemine vurgu yapan Aydın, şunları kaydetti:

"Büyük gurur verici bir olay. Yıllar önce sokağına, mahallesine çıkamayan, evlerine kapatılan çocukların bugün bu kupayı Türkiye'ye getirmesi bize dünyanın en büyük hediyesi oldu. Bu çocuklar imkan verildiğinde neleri başarabileceğini gösterdi. Peru'dan Türkiye'nin her yerine 'Bu çocuklardan utanmayacağız, bu çocuklara imkan vereceğiz ve neler başardıklarını göstereceğiz' mesajını verdik. 14 bin kilometre uzaktan getirildi bu kupa. Bizim en büyük amacımız toplumun bu çocukları kabul etmesiydi. Peru'da Dünya Şampiyonası'nda 3. olmamız Türkiye'nin her yerinde mutluluk yaşattı."

Birol Aydın, özel çocuklara sahip olan ailelere seslenerek, "Artık rol model olan çocuklarımız, Türkiye'ye bu kupayı getirerek özel çocukların ailelerine de mesaj verdi, umut oldu. Mutlaka çocuklarınızı spora yönlendirin. En kıymetli olanı ise o makus talihi yenerek, 'Bir şey olmaz çocuğumdan' diyen ailelere, bu kupayı göstererek 'Senin çocuğun her şeyi başarabilir' imajını verdik." ifadelerini kullandı.

Destekleri için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Aydın, "Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na, Sayın Binali Yıldırım'a, TBMM Başkanımıza, bize bütün imkanları sağlayan Türkiye Futbol Federasyonuna, Gençlik ve Spor Bakanımıza, en başta da çocuklarımızın boynuna sarılarak bütün imkanları veren Cumhurbaşkanımızı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Bu çocuklar bizim gururumuzdur. Daha önce Avrupa şampiyonu olduk, şimdi dünya üçüncüsü. Hedefimiz artık dünya şampiyonu olmak." değerlendirmesinde bulundu.

"En büyük amacımız bir çocuğa daha dokunmak"

Başkan Aydın, federasyonu gönüllülük esasıyla yönettiklerini dile getirerek sözlerine şöyle devam etti:

"Federasyonumuzun en büyük amacı, bir özel çocuğa daha dokunup onu evden çıkarmak. 'Her özel yavrunun yapabileceği bir spor var' sloganıyla yola çıktık. 2012'de 5 bin lisanslı sporcumuz varken şu an 50 binlere yaklaştık. 740 kulüple Türkiye'nin en fazla kulüpleşen federasyonuyuz. 81 ilde de temsilcimiz var. Türkiye'nin en büyük gönüllü ordusuyuz. Bu ekip, çocuklarla 2 yıldır beraber. Onlarla yatıp kalkan antrenörlere sahibiz. Biz gönüllülükle yapıyoruz bu işi. Devletimizin de bize vermiş olduğu destekle, bir özel sporcumuzu daha evden çıkararak ülkemize sporda madalya kazandırmayı amaçlıyoruz."

Down sendromlu sporcuların olimpiyatları olarak kabul edilen ve 2020 organizasyonu iptal edilen Trisome Oyunları'nın 2024'te Antalya'da yapılacağını hatırlatan Aydın, "Dünyanın bütün gözü Antalya'da olacak. Büyük coşkuyla bunu bekliyorlar. Dünyanın bütün ülkelerinden sporcular buraya gelecek. Ülkemizin tanıtımı için de önemli. Yönetim ve ekip arkadaşlarım bunun hazırlığını yapıyor. Bu oyunları yapmanın gururunu yaşayacağız. Dünyanın her yerinden gelen bütün down sendromlu kardeşlerimizi ağırlayacağız." diye konuştu.

Anadolu Ajansı'na da çok teşekkür eden Aydın, "Sizler sayesinde özel çocukların neler yaptığını insanlara duyuruyoruz. Sizin bu hizmetiniz bir anneye daha ümit oluyor. Özel aileler asla ümitsizliğe kapılmayan. Çocuklarınız federasyonumuzun çatısı altında bu çocuklar gibi şampiyonluklar alacak." şeklinde sözlerini tamamladı.

Söz başarının mimarlarında

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı Kaptanı Birkan Dikici, duygularını şöyle anlattı:

"Takım çok iyiydi. Çok sıkı bir şekilde hazırlandık. Üçüncü olmayı Allah nasip etti. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a armağan ediyorum bu kupayı. Başkanımız Birol Aydın'a da çok teşekkür ediyorum. Bir sonrakinde şampiyon olmak için daha sıkı çalışacağız."

Arkadaşları ve antrenörleri tarafından yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'ya benzetilen turnuvanın gol kralı Resul Orakçı da "Takımımız için çok mutluyum. Çok güzel goller attık." dedi.

Milli takım antrenörlerinden Uğur Arı ise 2017'de 200 özel çocuk arasından yaptıkları seçimle kurdukları kadronun başarıdan başarıya koştuğunu anlatarak, "2018'de Avrupa üçüncüsü oldu. 2021'de İtalya'da ise Avrupa şampiyonu. Dünya Kupası'na ilk kez gittik ve üçüncü olduk, bir dahakine şampiyon olacağız. İnşallah bunu da başaracağız." şeklinde konuştu.