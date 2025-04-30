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Futsal Yıldız Erkekler Türkiye İl Birinciliği sona erdi

Futsal Yıldız Erkekler Türkiye İl Birinciliği sona erdi
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Okul Sporları Futsal Yıldız Erkekler Türkiye İl Birinciliği müsabakaları Kayseri'de tamamlandı.

Okul Sporları Futsal Yıldız Erkekler Türkiye İl Birinciliği müsabakaları Kayseri'de tamamlandı.

Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda 5 gün devam eden Okul Sporları Futsal Yıldız Erkekler Türkiye İl Birinciliği yapılan final müsabakaları ile tamamlandı. Müsabakalarda dereceye giren sporculara düzenlenen tören ile kupa ve madalyaları Melikgazi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Atalay Yaman, Okul Sporları Şube Müdürü Ahmet Metin ve Sportif Faaliyetler Şube Müdürü Yakup Deliktaş tarafından takdim edildi. Dereceye giren okul takımları ise şu şekilde:

1.Bursa Vahide Aktuğ Ortaokulu

2. Kilis 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu

3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk Maarif Koleji

4. Adana Şehit Halit Yaşar Mine Ortaokulu - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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