Üye Girişi
Haberi Paylaş
Futsal Turnuvasında şampiyon Gazi Emet B takımı

Futsal Turnuvasında şampiyon Gazi Emet B takımı

Spor Haberleri

Emet Belediyesince düzenlenen ilkokullar arası futsal turnuvasında Gazi Emet B takımı şampiyon oldu.

Emet Belediyesince düzenlenen ilkokullar arası futsal turnuvasında Gazi Emet B takımı şampiyon oldu.

2 grup halinde 7 takımın mücadele ettiği turnuva sonunda Gazi Emet B takımı şampiyon oldu. Turnuvada dereceye giren takım ve öğrencilere ödül, madalya ve kupaları Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Başkan Yardımcısı Süleyman Sami Demirsöz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Umut Işık tarafından verildi.

Emet Belediyesince turnuvaya katılan tüm öğrencilere 100 TL hediye çeki verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hüseyin Doğan Emet Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title