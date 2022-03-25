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Futsal Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

AA - Ercan Çakar - Spor
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Futsal Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Futsal Milli Takımı'nın 5-8 Nisan'da Litvanya'da oynayacağı Dünya Kupası ön eleme maçları aday kadrosu belli oldu.

Futsal Milli Takımı'nın 5-8 Nisan'da Litvanya'da oynayacağı Dünya Kupası ön eleme maçları aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, D Grubu'nda sırasıyla Litvanya, Kuzey İrlanda ve İsrail ile karşılaşacak. Grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar 6 Temmuz'da çekilecek kurayla 8 Mart 2023 tarihinde başlayacak Dünya Kupası ana tur elemelerine katılma hakkı elde edecek.

Teknik direktör Murat Kaya yönetimindeki milli takımın aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Emir Kağan Kadalı (Bursa Zaferspor), Emre Deniz (Erdemli Limonspor), Erkan Çınar (Kuştepespor)

Savunma: Muhammed Fatih Ardıç (Adanaspor), Oğuz Kaan Ünal (Gerze Belediyespor), Muhammed Yusuf Aygün (Kuştepespor), Orhan Erden (Gazi Üniversitesi)

Kanat: Talha Can Vardar, Yiğitcan Yenilmez (Şişlispor), Furkan Eliaçık (Ankaraspor), Kamil Can Akparlak (Elbistanspor), Melih Kaan Özkul (Beytepe Metespor), Ramazan Bildirici (Çamlıcaspor)

Forvet: Muhammet Altunay (Nişantaşıspor), Cem Keskin (Şişlispor)

AA / Ercan Çakar - Spor

Dünya Kupası, Litvanya, Futsal, Milli, Spor, Haberler

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