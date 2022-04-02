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Futsal grup müsabakaları Tavşanlı'da başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Futsal grup müsabakaları Tavşanlı'da başladı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, okul sporlarının 2021-2022 faaliyet programında yer alan Futsal grup müsabakaları açılış seremonisi ile başladı.

TAVŞANLI, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, okul sporlarının 2021-2022 faaliyet programında yer alan Futsal grup müsabakaları açılış seremonisi ile başladı.

11 ilden 17 ortaokul takımının katıldığı turnuvanın 3 gün süreceği belirtildi. Tavşanlı Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen seremonide açılış konuşmasını İlçe Gençlik Spor Müdürü Mehmet Demiralp yaptı.

Demiralp, Kütahya Gençlik ve Spor Müdürlüğünün organize ettiği yıldız kız ve yıldız erkek müsabakalarında sporun tabana yayılması ve geleceğin yetenekli yıldız sporcuların milli takıma ve kulüplere kazandırılmasının amaçlandığını ifade etti.

Gerçekleştirilen müsabakalar sonrasında burada başarılı olan okullar Türkiye Şampiyonası'nda derece arayacak.

Öğretmenleri nezaretinde tesisleri gezen çocuklar, temiz hava ve doğanın tadını çıkarttı.

Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Mustafa Güler, farklı şehirlerden gelen gençleri Tavşanlı'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, tüm takımlara Tavşanlı leblebisi ikram etti. - KÜTAHYA

Futsal grup müsabakaları Tavşanlı'da başladı

Futsal grup müsabakaları Tavşanlı'da başladı

Futsal grup müsabakaları Tavşanlı'da başladı

Futsal grup müsabakaları Tavşanlı'da başladı

Futsal grup müsabakaları Tavşanlı'da başladı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Tavşanlı, Hisarcık, Kütahya, Futsal, Spor, Haberler

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