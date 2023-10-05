Futsal A Milli Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen Futsalweek Turnuvası ikinci maçında Norveç ile 2-2 berabere kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre milli takımın gollerini Burak Uğurlu ve Cem Keskin attı. Milliler, puanını 4'e yükselterek üçüncü maçta Fas ile karşılaşacak.

Futsal A Milli Takımı Norveç ile Berabere Kaldı

Futsal A Milli Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen Futsalweek Turnuvası ikinci maçında Norveç ile 2-2 berabere kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Hırvatistan'nın Labin şehrinde Franko Mileta Spor Salonu'nda oynanan maçta, ay-yıldızlı ekibin gollerini Burak Uğurlu ve Cem Keskin attı.

İlk maçında Letonya'yı 4-3 mağlup eden milli takım, bu beraberlikle puanını 4'e yükseltti.

Milliler turnuvanın üçüncü maçında 7 Ekim Cumartesi günü Fas ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka TSİ 19.15'te başlayacak.

Grup maçlarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar final, 3. ve 4. sırada tamamlayan takımlar ise 3.'lük müsabakası oynayacak.

Turnuvada günün diğer karşılaşmasında ise Fas, Letonya'yı 4-1 mağlup etti.