Futsal A Milli Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen Futsalweek Turnuvası'nda Letonya'yı 4-3 mağlup etti. Muhammet Altunay (2), Erdem Kuş ve Ramazan Bildirici'nin attığı gollerle galip gelen milli takım, turnuvadaki ikinci maçında Norveç ile karşılaşacak.

Futsal A Milli Takımı Letonya'yı mağlup etti

Futsal A Milli Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen Futsalweek Turnuvası ilk maçında Letonya'yı 4-3 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'nın Labin şehrinde Franko Mileta Spor Salonu'nda oynanan maçta ay-yıldızlı ekibin gollerini Muhammet Altunay (2), Erdem Kuş ve Ramazan Bildirici attı.

Milli takım turnuvanın ikinci maçında yarın Norveç ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka TSİ 17.00'de başlayacak.

Turnuvada günün diğer karşılaşmasında ise Fas, Norveç'i 5-0 mağlup etti.