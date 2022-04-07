Futsal A Milli Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde Kuzey İrlanda'yı 7-4 yendi - Haberler

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Futsal A Milli Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde Kuzey İrlanda'yı 7-4 yendi

AA - Emre Doğan - Spor
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Futsal A Milli Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde Kuzey İrlanda'yı 7-4 yendi

Futsal A Milli Takımı, 2024 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'ndaki ikinci maçında Kuzey İrlanda'yı 7-4 mağlup etti.

Futsal A Milli Takımı, 2024 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'ndaki ikinci maçında Kuzey İrlanda'yı 7-4 mağlup etti.

Litvanya'da oynanan karşılaşmada milli takımın gollerini 1. dakikada Furkan Eliaçık, 13 ve 14. dakikalarda Kamil Can Akparlak, 17 ve 37. dakikalarda Muhammed Yusuf Aygün, 19. dakikada Melih Kaan Özkul ve 28. dakikada Cem Keskin kaydetti.

Kuzey İrlanda'nın gollerini ise 8. dakikada Millar, 14. dakikada Roohi, 33 ve 39. dakikalarda Stapleton attı.

Milliler, üçüncü ve son maçında yarın İsrail ile karşılaşacak. Türkiye, gruptaki ilk müsabakasında ev sahibi Litvanya'ya 4-1 mağlup olmuştu.

Grubunu ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, ana tur eleme karşılaşmalarına katılacak.

AA / Emre Doğan - Spor

Kuzey İrlanda, Dünya Kupası, Futsal, Milli, Spor, Haberler

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