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Futsal 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın kamp kadrosu açıklandı

Futsal 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın kamp kadrosu açıklandı

Spor Haberleri

Futsal 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın 25-28 Mayıs tarihlerinde Kocaeli'de gerçekleştireceği hazırlık kampının kadrosu açıklandı.

Futsal 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın 25-28 Mayıs tarihlerinde Kocaeli'de gerçekleştireceği hazırlık kampının kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, kadroya çağrılan isimler 25 Mayıs Perşembe günü saat 13.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplanacak.

Teknik direktörlüğünü Murat Kaya'nın yaptığı milli takımın hazırlık kampı kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Ferhan Çiçek (Eyüpspor), Mustafa Eren Altunbaş (Adana Demirspor), Süleyman Torun (Çukurova Belediyespor)

Defans: Yusuf Çağlar Kefkir (Demir Grup Sivasspor), Yağız Yolcu (Kocaelispor), Recep İnanç (Bursaspor), Gökdeniz Tunç (Adana Demirspor)

Kanat: Ahmet Yılmaz (Adana Demirspor), Osman Kaynak (Adana Demirspor), Ersin Aydemir (Demir Grup Sivasspor), Mustafa Zeki Dursun (Fenerbahçe), Yusuf Tuncer (BB Erzurumspor), Efecan Özdemir (Afjet Afyonspor)

Forvet: Alpercan Nar (Adana Demirspor), Tahsin Bülbül (Yılport Samsunspor), Hikmet Eren Dalgıç (Sarıyer), Mehmet Çetin (Bursaspor).

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Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor

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