Futsal 19 Yaş Altı Milli Takımı Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçları başlıyor

ADANA (AA) - Futsal 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın da yer aldığı Avrupa Şampiyonası Elit Tur 1. Grup maçları yarın Adana'da başlayacak.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Çintimar, organizasyon öncesi müdürlükte düzenlenen basın toplantısında, şehri en iyi şekilde temsil etmek istediklerini belirtti.

Kentte organizasyonlara ev sahipliği yapmaya gayret ettiklerini vurgulayan Çintimar, destekte bulunan paydaşlara teşekkürlerini iletti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Adana Bölge Müdürü Akif Oflaz da önemli bir organizasyonun kentte gerçekleştirilmesinin bir şans olduğunu aktardı.

TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü Teknik Koordinatörü Erden Or da UEFA organizasyonu olması sebebiyle turnuvanın önemini anlattı.

Türkiye, İtalya, Karadağ ve Hollanda Futsal 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın yer aldığı Avrupa Şampiyonası Elit Tur 1. Grup maçları, Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda oynanacak.

Grubu lider olarak tamamlayan takım, 3-10 Eylül 2022 tarihlerinde İspanya'nın Jaen kentinde oynanacak Futsal 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde edecek.