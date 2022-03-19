Futsal: 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur - Haberler

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Futsal: 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur

AA - Eren Bozkurt - Spor
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Futsal: 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur

Futsal 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur 1. Grup müsabakasında Türkiye, üçüncü maçta Hollanda ile 3-3 berabere kalarak üst tura çıkamadı.

Futsal 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur 1. Grup müsabakasında Türkiye, üçüncü maçta Hollanda ile 3-3 berabere kalarak üst tura çıkamadı.

Türkiye, İtalya, Karadağ ve Hollanda'nın yer aldığı 1. Grup son maçları Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda oynandı.

Grubun son maçında Türkiye ile Hollanda 3-3 berabere kalırken, İtalya da Karadağ'ı 2-0 mağlup etti.

Maçların ardından grupta İtalya 9 puanla birinci, Türkiye 4 puanla ikinci, Karadağ 3 puanla üçüncü ve Hollanda 1 puanla dördüncü sırada tamamladı.

Grubu lider tamamlayan İtalya, 3-10 Eylül tarihlerinde İspanya'nın Jaen kentinde oynanacak Futsal 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

AA / Eren Bozkurt - Spor

Avrupa Şampiyonası, Hollanda, Türkiye, Futsal, Spor, Haberler

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