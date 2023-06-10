Futbolun finali İzmir'de

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda şampiyon yarın İzmir'de belli olacak. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, Göztepe Gürsel Aksel Stadı'ndaki finalde karşı karşıya gelecek. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği maç saat 20.45'te başlayacak. İzmir'in Süper Lig'de temsilcisi kalmadığı için takımlarını izleyemeyen Fenerbahçe taraftarlarları kupa finali için 200 ve 400 TL'den satışa çıkan kendilerine ayrılan biletleri saniyeler içinde tüketti.

İzmir'in yeni futbol mabedi olan 20 bin kapasiteli Türkiye'nin en modern spor tesislerinden Gürsel Aksel Stadı'nda son 3 yılda 2'nci kez Türkiye Kupası finali oynanacak. Önceki yıllarda Türkiye'de finallerin şehri olup, 2006, 2007 ve 2009'da Türkiye Kupası finallerinin oynandığı İzmir'de 12 yıllık aradan sonra 18 Mayıs 2021'de Beşiktaş ile Antalyaspor arasındaki final de Gürsel Aksel Stadı'nda yapılmıştı. Kapılarını 26 Ocak 2020'de açan stat, önemli bir finale daha sahne olacak.

Türkiye Kupası'nı daha önce en son 2013 senesinde kazanan, 2018'de de finalde Akhisarspor'a mağlup olan Fenerbahçe, 10 yıllık kupa hasretine İzmir'de son vermeye çalışacak. Sarı-lacivertliler, İzmir'de daha önce 2006 ve 2009'da Atatürk Stadı'ndaki finallerde Beşiktaş'a 3-2 ve 4-2 yenilerek kupayı kaybetmişti. Tarihinde üçüncü kez finale çıkacak Başakşehir ise 2011'de Beşiktaş'a, 2017'de Konyaspor'a seri penaltılarla yenilip kupadan olmuştu. Fenerbahçe'nin eski futbolcu, sportif direktör ve teknik direktörlerinden Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir, 2020'de Süper Lig'de ilk kez şampiyon olmuştu.