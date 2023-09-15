Futbolseverlerin Şampiyonluk Tercihleri Araştırıldı

Areda Survey'in yaptığı araştırmaya göre, Türk futbolseverlerin yüzde 37,8'i Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını düşünüyor. Kadınlar ve gençler ise Galatasaray'ı favori olarak gösteriyor.

Araştırma şirketi Areda Survey'in şampiyonluk araştırmasına göre, katılımcıların yüzde 37,8'i Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını düşünüyor. Cinsiyet dağılımlarına bakıldığında ise kadınların yüzde 38,3'ü Fenerbahçe, erkeklerin yüzde 39,5'i Galatasaray'ın şampiyon olacağı yönünde görüş bildiriyor. Yaş gruplarının tercihlerine bakıldığında ise gençlerin yüzde 41,9'u Galatasaray'ın şampiyonluğundan yana olduğu görülüyor.

Areda Survey, Türk futbolunda şampiyonluk yarışının futbolseverler açısından bu seneki olası sonuçlarını araştırdı. Araştırmada katılımcılara 'Sizce bu sene süper ligde hangi takım şampiyon olur?' sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 37,8'i sarı-lacivertli ekibin ipi göğüsleyeceğini düşünürken, yüzde 36'sı Galatasaray, yüzde 18,9'u Beşiktaş, yüzde 5,4'ü ise Trabzonspor'dan yana tercih belirtti.

KADINLAR FENERBAHÇENİN ŞAMPİYON OLACAĞINA İNANIYOR

Araştırma sonucunda Fenerbahçe'nin bu sene şampiyonluk favorisi olarak görüldüğü ortaya çıktı. Kadın katılımcıların erkeklere göre Fenerbahçe'yi şampiyonluğa daha yakın görmesi ise dikkat çekti.

Araştırmanın sonuçlarına göre kadın katılımcıların yüzde 38,3'ü Fenerbahçe'yi, yüzde 32,2'si Galatasaray'ı, yüzde 21,4'ü Beşiktaş'ı, yüzde 8,1'i ise Trabzonspor'u şampiyonluğu daha yakın görüyor.

ERKEKLERİN ŞAMPİYONU GALATASARAY'DAN YANA

Araştırma sonucuna göre erkeklerin yüzde 39,5'i Galatasaray, yüzde 37,4'ü Fenerbahçe, yüzde 16,6'si Beşiktaş, yüzde 2,9'u Trabzonspor'un şampiyon olacağını düşünüyor.

YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIM

Öte yandan yaş gruplarına göre dağılımda ise 18-34 yaş grubu; yüzde 41,9 ile Galatasaray'ı, yüzde 31,3 ile Fenerbahçe'yi, yüzde 22,9 ile Beşiktaş'ı ve yüzde 1,2 ile de Trabzonspor'u şampiyonluk favorisi olarak görüyor.

Diğer yaş gruplarında dağılım ise şu şekilde;

35-54 yaş grubu: Yüzde 40,7 Galatasaray, yüzde 34,5 Fenerbahçe, yüzde 20,5 Beşiktaş, yüzde 2,0 Trabzonspor.

55 yaş ve üzeri: Yüzde 45,1 Fenerbahçe, yüzde 27,7 Galatasaray, yüzde 14,9 Beşiktaş ve yüzde 11,2 Trabzonspor.

METODOLOJİ

Türkiye genelinde 2 bin 562 kişinin katıldığı ve 25-29 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile 'Areda Survey'in Profil Bazlı Dijital Paneli' kullanılarak gerçekleştirildi