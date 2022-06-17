Futbolda yaz transfer dönemi başladı Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2022-2023 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi başladı. Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2022-2023 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, yaz transfer dönemi 8 Eylül'de tamamlanacak. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 2 Ocak 2023'te başlayıp 8 Şubat 2023'te sona erecek. AA / Süha Gür - Spor Türkiye Futbol Federasyonu Eylül Spor Haberler

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