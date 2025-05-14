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Futbolda Trendyol 1. Lig Play-Off Başlıyor

Futbolda Trendyol 1. Lig Play-Off Başlıyor
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Trendyol 1. Lig play-off birinci tur müsabakaları yarın gerçekleştirilecek. Rakiplerine üstünlük sağlayan ekipler play-off yarı finaline yükselebilecek. İlk maçlar Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK ve Uğur Okulları İstanbulspor-Geosis Boluspor arasında oynanacak.

Futbolda Trendyol 1. Lig play-off birinci tur müsabakaları yarın oynanacak.

Tek maç usulüne göre oynanacak ve rakiplerine üstünlük kuran ekiplerin play-off yarı finaline adını yazdıracağı karşılaşmaların programı şöyle:

16.00 Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK (Bandırma 17 Eylül)

20.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Geosis Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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